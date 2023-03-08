«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф с «Металлургом»

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Металлургом» в матче № 4 в розыгрыше Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 в пользу екатеринбуржцев.

В составе «Автомобилиста» отличились Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли. Причем екатеринбуржцы забивали голы в разных форматах игры: в меньшинстве, в равенстве, в большинстве, а четвертая шайба влетела в пустые ворота «Металлурга» на заключительной минуте. Ворота «Автомобилиста» защищал Юхан Маттссон, он отразил 35 бросок и оформил первый шат-аут в плей-офф.

Теперь счет в серии становится 2:2, первый раунд длится до четырех побед. Следующая игра состоится 10 марта в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»