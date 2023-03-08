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Среда, 8 марта 2023, 18:33 мск

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«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф с «Металлургом»

Фото из архива

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Металлургом» в матче № 4 в розыгрыше Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 в пользу екатеринбуржцев.

В составе «Автомобилиста» отличились Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли. Причем екатеринбуржцы забивали голы в разных форматах игры: в меньшинстве, в равенстве, в большинстве, а четвертая шайба влетела в пустые ворота «Металлурга» на заключительной минуте. Ворота «Автомобилиста» защищал Юхан Маттссон, он отразил 35 бросок и оформил первый шат-аут в плей-офф.

Теперь счет в серии становится 2:2, первый раунд длится до четырех побед. Следующая игра состоится 10 марта в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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