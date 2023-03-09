На довыборах в Арамили зарегистрировано 9 кандидатов

На этой неделе в Арамили завершается регистрация кандидатов на довыборах в местную думу по трехмандатному округу № 1.

По данным на сайте областного избиркома, заявления о выдвижении подали 16 человек, из них на сегодня 9 получили статус зарегистрированного кандидата. Все они представляют парламентские партии: трое – ЕР, трое – КПРФ, еще трое – ЛДПР. Самому молодому кандидату 19 лет, самому старшему – 68. Семеро – мужчины, двое – женщины. У четырех кандидатов – высшее образование, у одного – среднее профессиональное, у одного – начальное профессиональное, еще у троих профессионального образования нет. Два из девяти кандидатов временно не работают.

Пока не зарегистрированы кандидаты еще от одной партии – «Справедливая Россия – за правду». Она выдвинула двух претендентов на мандаты.

Довыборы в Арамили были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Валерия Блинова, Марины Мишариной, Алексея Мишина. Голосование состоится 16 апреля.

Арамиль, Евгения Вирачева

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