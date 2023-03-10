В мэрии обещают устранить последствия гололеда и таяния снега

В мэрии Екатеринбурга отчитались, что коммунальные службы вышли на борьбу с гололедом и тающим снегом. Сейчас на улицах работают 229 уборочных машин и 439 рабочих. В числе приоритетных задач – уборка магистральных дорог до понижения температуры и образования колеи.

«Весна – время резких перепадов температуры, когда днем происходит активное снеготаяние, а ночью снежная каша вновь замерзает, образуя колеи на дорогах и лед на тротуарах. Службы благоустройства в круглосуточном режиме освобождают улицы от снега, наледи и накопившегося за зиму мусора, особое внимание уделяя очистке перекрестков и тротуаров. За ночь из города вывезли на полигоны 6 тысяч 94 тонны снега и 2,5 тонны мусора, для предотвращения образования наледи использовали 7,6 тонны противогололедных материалов и 12 тонн фракционного песка», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как ранее писал «Новый День», сегодня утром многие горожане жаловались на гололед: тротуары были покрыты коркой льда и не посыпаны песком. Сейчас снег активно тает, в ночь на субботу ожидается до -2 градусов, в ночь на 12 марта – до -11 °C, пойдет дождь со снегом. Соответственно, на тротуарах и дорогах вновь образуется ледяная корка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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