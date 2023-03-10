На Урале отмечают 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса (ВИДЕО)

11 марта исполняется 80 лет со дня создания уникального воинского соединения – Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). В честь этой даты в Выставочном комплексе Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) прошел торжественный прием ветеранов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УВЗ, в зале музея истории завода, где открыта выставка об УДТК «Рожденный на Урале», собрались ветераны Уральской добровольческой танковой дивизии послевоенных лет, семьи потомков добровольцев УДТК 1943 года.

«Уральский добровольческий танковый корпус – это единственное в мире танковое соединение, полностью созданное на средства, добровольно собранные жителями. И именно коллектив нашего предприятия одним из первых выступил с инициативой создания корпуса. Трудовой Урал, тыл и фронт были едины. За всю историю войн, которые происходили на земле, население не делало такого щедрого подарка своей воюющей армии», – отметила директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

Напомним, что Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на средства жителей трех областей – Свердловской, Молотовской (Пермской) и Челябинской. С первого дня после объявления о формировании корпуса начали поступать заявления от тружеников Урала с просьбой принять в состав добровольческого корпуса, всего 115 000 заявлений. В УДТК, в конечном итоге, вошло 9 660 человек. На круглосуточную вахту встали все предприятия Урала для того, чтобы выпускать для корпуса танки Т-34, самоходные артиллерийские установки, снаряды, «Катюши» и другую технику. Три месяца понадобилось, чтобы укомплектовать корпус всеми типами вооружений. Швейные фабрики шили обмундирование, выпускалось снаряжение, личное, стрелковое и холодное оружие.

Нижний Тагил сыграл важную роль в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса. На УТЗ №183 (сегодня Уралвагонзавод) сверхплана было выпущено 145 танков Т-34 из 202 необходимых по штату. В корпус ушло добровольцами 544 жителя Нижнего Тагила. Из них 186 – работники УТЗ.

Уральский добровольческий танковый корпус был отправлен в армию в июне 1943 года. В июле он уже принял боевое крещение на Курско-Орловской дуге. УДТК прошел славный боевой путь от Орла до Берлина, свыше 5 500 километров, в том числе с боями – более 2 000 километров. Кроме того, УДТК участвовал в освобождении восставшей против фашистов Праги.

После Великой Отечественной войны корпус получил название – 10-ая гвардейская уральско-львовская танковая дивизия. До 1994 года соединение находилось в группе советских войск в Германии. Ветеранами корпуса послевоенных лет называют всех, кто служил в дивизии до 1994 года.

РИА «Новый День» сегодня выпускает вторую серию проекта «Черные ножи», посвященного УДТК. В ней, в частности, рассказывается, как собирались деньги на создание добровольческого танкового корпуса. Посмотреть видео можно на канале агентства.

Первую серию проекта можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Елена Васильева

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