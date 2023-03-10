Ветераны, депутаты и чиновники возложили цветы к памятнику УДТК (ФОТО)

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Владимир Якушев возложили цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В этом году отмечается 80-летие народного подвига по формированию УДТК в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ДИПе, с 2012 года в Свердловской области 11 марта отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Сегодня, накануне памятной даты, на площадь около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге пришли ветераны, депутаты, руководители органов власти и военнослужащие. Отметил памятную дату и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Проходят десятилетия, но трудовой и боевой подвиг уральцев тех лет остаётся впечатляющим примером для новых поколений россиян. Во все времена наши земляки мужественно выполняют боевые задачи. Оборонные предприятия Екатеринбурга делают всё, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Урал – опорный край державы!» – написал он в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на средства жителей трех областей – Свердловской, Молотовской (Пермской) и Челябинской. С первого дня после объявления о формировании корпуса начали поступать заявления от тружеников Урала с просьбой принять в состав добровольческого корпуса, всего 115 000 заявлений. В УДТК, в конечном итоге, вошло 9 660 человек. На круглосуточную вахту встали все предприятия Урала для того, чтобы выпускать для корпуса танки Т-34, самоходные артиллерийские установки, снаряды, «Катюши» и другую технику. Три месяца понадобилось, чтобы укомплектовать корпус всеми типами вооружений. Швейные фабрики шили обмундирование, выпускалось снаряжение, личное, стрелковое и холодное оружие.

Уральский добровольческий танковый корпус был отправлен в армию в июне 1943 года. В июле он уже принял боевое крещение на Курско-Орловской дуге. УДТК прошел славный боевой путь от Орла до Берлина, свыше 5 500 километров, в том числе с боями – более 2 000 километров. Кроме того, УДТК участвовал в освобождении восставшей против фашистов Праги.

Фото ДИП СО

Екатеринбург, Елена Владимирова

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