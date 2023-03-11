В Свердловской области началась подготовка к паводку

Ежегодно на Среднем Урале с апреля начинается сезон «большой воды». Подготовка к паводку уже началась. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, к началу половодья ответственные проводят слушающие работы:
– проводят расчистку плотин от снега и водосбросов ото льда
– выполняют санитарную очистку подтапливаемых территорий
– в населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть затруднено, завозится запас продовольствия и товаров первой необходимости, медикаментов
– оснащаются пункты временного размещения людей на случай подтопления их домов.
По прогнозу синоптиков в Свердловской области средняя температура воздуха в марте ожидается около и на один градус выше средних многолетних значений. Месячная сумма осадков – больше нормы.
Екатеринбург, Марина Иванова
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