В Свердловской области закрывают ледовые переправы

В Свердловской области за сутки закрыли три ледовые переправы на реке Сосьве в Серовском городском округе. Для безаварийного пропуска паводковых вод начинают распиливать лед.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, всего в регионе сейчас действует 19 ледовых переправ, еще в 134 местах люди переходят реки по льду. Постепенно переправы начинают закрываться, обычно к середине апреля не остается ни одной действующей.

«За сутки произведена распиловка льда общей протяженностью 0,73 км на территории Слободо-Туринского района (село Ницинское, автомобильный мост через реку Ница), городского округа Богданович (деревня Чудова, Чудовский ГТС, река Кунара)», – уточнили в ГУ МЧС.

Напомним, в преддверии половодья в Свердловской области проводят расчистку плотин от снега, санитарную очистку подтапливаемых территорий. В населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть затруднено, завозится запас продовольствия и товаров первой необходимости, медикаментов. На случай подтопления домов оснащаются пункты временного размещения людей.

По прогнозам синоптиков, вскрытие рек обычно происходит в период с 8 по 27 апреля (средние сроки). В зоне затопления обычно оказываются территории Артемовского, Гаринского, Ивдельского, Новолялинского, Североуральского, Серовского и других городских округов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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