Екатеринбург готовится к пропуску весенних вод во время паводка

В Екатеринбурге принято постановление о пропуске весенних паводковых вод. По данным мэрии, подготовка к паводку завершена на 90%. В этом году он начнется в апреле.

«Балансодержателям гидротехнических сооружений, расположенных на реках, поручено организовать круглосуточное дежурство на объектах, проверку работоспособности механизмов и надежности их электроснабжения. Из специалистов учреждений будут сформированы специальные аварийные бригады», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Так, операторы сооружений на Исетском, Верх-Исетском, Нижне-Исетском водохранилищах и Городском пруду должны будут дважды в день передавать информацию об уровне воды в ЕДДС. В случае угрозы предупреждать незамедлительно. Кроме того, в Екатеринбурге до 1 апреля профильные службы должны очистить от снега, льда и мусора низкие участки улиц, а также сточные канавы и водопропускные трубы, чтобы не допустить подтопления. Для граждан на случай ЧС подготовят пункты временного размещения.

Добавим, что в Свердловской области распоряжение о подготовке к паводку было принято еще в декабре 2022 года, тогда же началась подготовка. По прогнозам синоптиков, вскрытие рек обычно происходит в период с 8 по 27 апреля (средние сроки). В зоне затопления обычно оказываются территории Артемовского, Гаринского, Ивдельского, Новолялинского, Североуральского, Серовского и других городских округов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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