На Широкой речке снова случился пожар на стройке

В микрорайоне Широкая речка снова произошел пожар на стройке. Загорелся дом на улице Тенистой. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, горели стройматериалы на 9 этаже.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Тушение осложнялось сильной задымленностью и труднодоступностью очага пожара. Причину устанавливают пожарные дознаватели.

Неделю назад на Широкой речки тоже был пожар на стройке, горел дом на улице Евгения Савкова.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Марина Иванова

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