В школах Екатеринбурга пока не нашли участников движения ЧВК «Рёдан»

В школах Екатеринбурга пока не обнаружили представителей движения ЧВК «Рёдан», сообщила заместитель главы города Екатерина Сибирцева.

«По моей информации, активности этой молодежной субкультуры не видим именно в школах города. Но профилактировать это необходимо. Руководители всех школ знакомы [с информацией], все советники по воспитанию в курсе, с родителями проговорим: как такого ребенка выявить, что делать, если он является членом этого движения. Естественно, мониторим соцсети – это уже давно работа идет, для всех привычная», – рассказала Екатерина Сибирцева на встрече с журналистами.

Напомним, ранее полиция проводила рейды по торговым центрам Екатеринбурга в поисках участников этого же движения. Правоохранители проверили свыше 50 человек, в том числе 35 подростков. Правонарушений не выявлено.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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