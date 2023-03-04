Екатеринбургская полиция не нашла опасных подростков в торговых центрах

В полиции Екатеринбурга подвели итоги пятничного рейда в торговых центрах, где искали участников движения ЧВК «Рёдан». Правоохранители проверили свыше 50 человек, из них 35 были подростками. Правонарушений не выявлено, сообщает пресс-служба УМВД города.

«Профилактическая акция полиции была направлена на поддержание правопорядка в общественных местах, а также профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Выбор места проведения мероприятий обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах. В ходе проведения проверок полицейские уделяли особое внимание выявлению возможных правонарушений как со стороны подростков, так и совершеннолетних посетителей, а также пресечению подобных фактов», – заявили в ведомстве.

Полицейские сообщают, что рейды по торговым центрам Екатеринбурга будут продолжены.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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