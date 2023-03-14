Власти Екатеринбурга обсудили возвращение прямых авиарейсов в Пекин

В администрации Екатеринбурга обсудили восстановление прямого авиасообщения между уральской столицей и Пекином.

В рабочей встрече приняли участие мэр Алексей Орлов, генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, а также первый заместитель гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов, министр транспорта Свердловской области Василий Старков и представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

О результатах переговоров пресс-служба мэрии не сообщает. На совещании Орлов заявил, что это «непростой вопрос, требующий комплексного подхода и значительного числа согласований на самых разных уровнях». Тем не менее уральская сторона ратует за возобновление маршрута Екатеринбург – Пекин.

«Первый регулярный рейс в столицу Китая состоялся в 2009 году. Позже появились рейсы до Сианя, Харбина и Ордоса. Сейчас российско-китайские отношения выходят на совершенно новый уровень. Вполне очевидно, возобновление маршрута Екатеринбург – Пекин способствовало бы укреплению дружественных связей, увеличению туристического потока, реализации совместных проектов и многое другое», – отметил градоначальник в своем telegram-канале.

Напомним, перелеты из Екатеринбурга в Китай были приостановлены в 2020 году из-за пандемии Covid-19. С 15 марта КНР возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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