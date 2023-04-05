Китайских туристов ждут в Екатеринбурге не раньше мая

Туристические группы из Китая ждут в Екатеринбурге к лету. К этому времени, предположительно, урегулируют вопрос с выдачей виз.

«Мы ожидаем, что какое-либо решение на уровне двух государств по безвизовым туристическим поездкам будет принято в мае, хотя официальных дат никаких пока нет, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Для Екатеринбурга крайне перспективным было бы возобновление прямого авиасообщения с Пекином. Это позволило бы наладить двусторонний туристический поток. Также надеемся на открытие рейсов в Хайнань. У многих туроператоров еще с доковидного периода остались депозиты у китайских партнеров по отдыху именно на острове».

Как неоднократно отмечали российские туроператоры, они готовы хоть сейчас начать продавать туры в Китай, но пока не решены технические вопросы по возобновлению безвизового режима для групп, делать это нерентабельно. Сейчас туристы могут подавать документы на индивидуальные визы, но запись на подачу документов возможна только на май.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга обсуждали восстановление прямого авиасообщения между уральской столицей и Пекином. Перелеты из Екатеринбурга в Китай были приостановлены в 2020 году из-за пандемии Covid-19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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