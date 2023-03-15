Завышение цены и комиссия за возврат: на что жалуются клиенты маркетплейсов

Около половины всех жалоб на магазины, поступающих в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, приходится на дистанционную торговлю. Фишка последнего года – проблемы со сроками доставки и односторонним отказом от доставки со стороны продавца. То есть продавцы просто отменяли покупку после оплаты, иногда возвращая деньги, а иногда требуя с покупателя доплатить. Причем сумма называлась куда более высокая, чем первоначальная. По словам начальника отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Шулешовой, пик таких жалоб пришелся на начало года, это было связано с логистическими проблемами и ростом цен из-за событий 24 февраля. Продавцы проблемы бизнеса решили переложить на кошелек потребителя.

Вторая по популярности жалоба – на комиссию за платный возврат, в том числе товара, который пришел с недостатками. Очевидно, речь идет о Wildberries – маркетплейс ввел такие правила. Покупатели жаловались, что с них брали деньги как за товар, который пришел с явным браком, так и за пересылку вообще не того товара, который был указан при продаже.

Начальник Консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Ирина Короленко рассказала еще об одной проблеме – это мелкие магазины, которые ведут работу через соцсети. «По закону о защите прав потребителей, продавец должен быть ИП или юрлицом. Но не все продавцы этих шоурумов так себя регистрируют. Если гражданин покупает у физлица и это происходит на регулярной основе, то законодательство будет распространяться и на такой случай», – прокомментировала она. Правда, есть и другая проблема: не всегда ясно, кому предъявлять претензии. Например, покупатель забирает посылку, которую заказал в небольшом магазине в соцсети. В отправителях – только физлицо, на странице магазина тоже нет никаких данных.

Ранее «Новый День» писал, кто будет отвечать, если из-за забастовки сорвутся сроки отправления посылок на маркетплейсе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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