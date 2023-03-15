В Роспотребнадзоре рассказали, кто будет платить за срыв доставки из-за забастовки на Wildberries

Сотрудники Wildberries запланировали забастовку из-за новой системы штрафов, предусматривающей удержание до 100 процентов зарплаты за бракованный товар. Сегодня на пресс-конференции Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассказала, что делать покупателям, если их товар вовремя не приехал.

По словам эксперта, проблемы между маркетплейсом и продавцом на сроки доставки влиять не могут, потребители по закону должны получить все в срок. Если срок вышел, а товара нет, то можно обратиться с претензией, а кроме того, получить неустойку.

«В любом случае за доставку отвечают агрегатор и продавец. Если товар не доставлен в срок, то претензии стоит предъявлять не только продавцу, но и агрегатору», – отметила она и выразила мнение, что Wildberries сможет договориться с продавцами.

Екатеринбург, Марина Иванова

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