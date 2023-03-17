Инспекция труда: сотрудники Wildberries и раньше постоянно жаловались на нарушения

Жалобы от сотрудников популярного маркетплейса и до забастовок регулярно поступали в Государственную инспекцию труда Свердловской области. Но поскольку предприятие зарегистрировано в другом регионе, все обращения перенаправлялись туда.

«Сотрудники Wildberries к нам время от времени обращаются. Но Wildberries зарегистрирован на территории Московской области, а в системе Ростурда есть принцип территориальности, и мы направляем обращения для рассмотрения в соответствующую инспекцию. В случае Wildberries – в Московскую область, – рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин в «ТАСС-Урал». – Что касается ситуации последних двух дней (забастовка из-за штрафов, – прим. ред.), наши сотрудники занимаются этим. Но сообщений конкретно к нам не поступало, узнали из СМИ. Наверное, такие случаи, о которых говорят сотрудники, могут быть».

Заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, в свою очередь, предположила, что часть сотрудников маркетплейса могут быть трудоустроены не по закону.

«Мы знаем про теневой сектор. Тот же Wildberries, если мы посмотрим работников, наверняка половина работает не в рамках трудовых отношений. Когда Роструд начнет их проверять, это и вскроется», – отметила Наталия Бордюгова.

Напомним, сотрудники Wildberries запланировали забастовку из-за новой системы штрафов, предусматривающей удержание до 100 процентов зарплаты за бракованный товар. Многие просто не вышли на работу, и отдельные пункты выдачи были закрыты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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