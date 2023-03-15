Начинается суд над женщиной, которая ударила ножом и подожгла знакомого

Завтра в Свердловском областном суде начнется уголовный процесс над 38-летней жительницей Екатеринбурга Ксенией Непогодиной. Женщину обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 6 августа 2022 года в одном из многоквартирных домов по улице Рощинской. Компания знакомых распивала алкоголь. Между женщиной и одним из мужчин произошла ссора, после чего женщина схватила нож и нанесла обидчику удар в левое плечо. Затем обвиняемая нашла бутылку растворителя, облила им голову, шею, руки и одежду мужчины и подожгла. В результате пострадавший получил термические ожоги второй и третьей степени на 35% поверхности тела: обгорели голова, шея, живот, руки. Мужчину доставили в больницу, но 13 сентября он скончался.

Женщине предъявлены обвинения по п. «д», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ – «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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