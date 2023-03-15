Свердловская область пока не заявилась на проведение электронного голосования

Свердловская область пока не вошла в список регионов, которые подали в ЦИК заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время сентябрьских выборов. В избиркоме Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что делать выводы пока рано, список может измениться: «В Избирательной комиссии Свердловской области не отрицали ранее и не отрицают сейчас возможность применения ДЭГ».

Напомним, в июне 2022 года председатель областного избиркома Елена Клименко заявила, что, возможно, ДЭГ в регионе впервые опробуют именно в 2023 году. «Губернаторские выборы проходят по единому округу и плюс еще 50 местных выборов. Это слишком большая ответственность. Тем более, в Свердловской области еще не практиковалось ДЭГ. Электронное голосование удобно использовать в одной кампании. Я уверена, что в ближайшем будущем мы воспользуемся этой возможностью. Выборы в Екатеринбургскую думу в 2023 году? Возможно. Но загадывать пока не буду», – рассказала Елена Клименко.

Сегодня ЦИК сообщил, что на проведение ДЭГ в 2023 году уже заявились 25 субъектов РФ. Среди них нет ни одного региона УрФО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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