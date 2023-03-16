«Наметилась положительная динамика», – минздрав о состоянии малышей, найденных в квартире с мертвыми родителями

Состояние детей, которых накануне обнаружили в квартире на Таганской рядом с мертвыми родителями, улучшается. «На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Соседи погибшей пары говорят, что детский плач услышали только вчера, 15 марта, утром. Именно поэтому и еще из-за затопленной квартиры снизу стали вызывать спецслужбы.

«Я могу рассказать только то, что пишут в чате дома. Неправда, что дети плакали три дня. Их плач только вчера утром услышал сосед. У них случилась протечка, соседи пошли к двери, услышали плач. Обратились к консьержке, та начала поднимать, спецслужбы вызывать, – рассказала корреспонденту «Нового Дня» жительница дома на Таганской. – Маргиналов у нас в доме нет, сидит консьержка. Она же говорит, что погибшие не были похожи на наркоманов, нормально выглядели».

Отметим, что некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что в квартире силовики обнаружили пакетик с порошком, а на губах мужчины и женщины была пена. В полиции официально сообщали лишь о том, что криминала в смерти супругов пока не усматривают.

Напомним, о страшной трагедии в квартире на Таганской стало известно накануне вечером. Двое маленьких детей – двухлетний мальчик и трехмесячная девочка – были обнаружены в квартире с трупами родителей. 12 марта взрослые перестали выходить на связь с родственниками. Квартиру вскрыли только 15 марта. Двухлетний мальчик сидел в коридоре, по всей видимости, он открыл воду, чтобы попить, и затопил соседей. А трехмесячная девочка лежала в бессознательном состоянии рядом с мертвой матерью на кровати, – пишет е1.ru. Тело отца обнаружили на диване.

«Проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших. По предварительной информации, криминала нет», – сообщали в ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Влад Тринько

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