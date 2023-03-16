Состояние детей, которых нашли в квартире на Таганской с трупами родителей, остается стабильным

Состояние двухлетнего мальчика и трехмесячной девочки, которых вчера обнаружили в запертой квартире с мертвыми родителями, стабильно. Они находятся в детской больнице № 11.

«Состояние детей остается стабильным, они находятся со вчерашнего дня в ДГКБ № 11, поступили в 17:00. Состояние не менялось, – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. – Они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь».

Жуткая история произошла накануне в доме на улице Таганской. Соседи три дня слышали плач детей в одной из квартир. Там проживала супружеская пара, которая арендовала жилье. Как пишет портал е1.ru со ссылкой на соседей, мужчина и женщина с воскресенья, 12 марта, перестали выходить на связь с родственниками, а накануне из их квартиры на этаж ниже стала просачиваться вода. Также вчера родственники пары приехали в дом на Таганской и разговаривали с двухлетним малышом через дверь. Мальчик сказал, что мама спит. Соседи вызвали полицию и МЧС, но еще до приезда специалистов вскрыли дверь. Двухлетний мальчик сидел в коридоре, по всей видимости, это он открыл воду, чтобы попить. А трехмесячная девочка находилась в бессознательном состоянии рядом с мертвой матерью на кровати, – пишет е1.ru. Отца обнаружили мертвым на диване.

Соседи из квартиры снизу сегодня рассказали корреспонденту «Нового Дня», что иногда слышали плач из квартиры. Но в последние дни ничего странного не было. При этом в коридоре на этаже стоит характерный трупный запах.

«Проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших. По предварительной информации, криминала нет. Информация о том, что представители территориального ОВД неадекватно среагировали на сигнал граждан, не соответствует действительности. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливаются», – заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также некоторые СМИ сообщали, что вчера в доме на Таганской были медики скорой помощи и соседи просили их вскрыть дверь и помочь детям. В минздраве информацию не подтверждают: «Распространяемая некоторыми СМИ информация об отказе в оказании медицинской помощи детям сотрудниками скорой, прибывшими на адрес места происшествия, не соответствует действительности. Бригада СМП приехала на экстренный вызов в другую квартиру, медики выполняли эвакуацию пациента. Факты, изложенные в публикации, в ходе предварительной проверки не нашли своего подтверждения – к сотрудникам бригады службы «03» никто не обращался за помощью».

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области актуальную информацию по трагедии на Таганской обещали предоставить в ближайшее время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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