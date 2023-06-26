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Понедельник, 26 июня 2023, 11:56 мск

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Новый начальник ОБНОН рассказал подробности об отравлении наркотиками молодых родителей на Таганской

Врио начальника отдела по обороту наркотиков ГУВД по Свердловской области Владислав Гусев рассказал, в какой стадии находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления метадоном пары на Таганской. Тогда двое маленьких детей несколько дней провели в квартире с трупами родителей.

«Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков и сбыта. В настоящее время проводятся мероприятия. Версии отрабатываются разные, приоритетной нет. По одной из них наркотики [супругами] были найдены, а не заказаны [через даркнет]. По другой версии, они хотели приобрести один вид наркотика, но ошибочно в закладке был другой вид, который сильнее по действию. После употребления [метадона] как обычного наркотика наступил летальный исход», – рассказал «Новому Дню» врио начальника отдела по обороту наркотиков ГУВД по Свердловской области Владислав Гусев.

Он также подтвердил, что в регионе периодически регистрируются подобные случаи, когда наркотиками травятся семейные пары или сожители. «Бывали такие случаи, но они каждый год бывают. Это не массовые отравления, – прокомментировал Гусев. – Уголовные дела по факту сбыта наркотиков возбуждаются в любом случае, когда на месте происшествия был обнаружен наркотик. Смертельных отравлений в Свердловской области стало на 20% меньше. Тенденция к снижению летальных отравлений».

По его словам, в Свердловской области в этом году увеличилось количество лиц, занимающихся сбытом наркотиков как индивидуально, так и в составе организованных групп. С начала 2023 года сотрудниками отдела по обороту наркотиков было изъято около 60 килограммов запрещенных веществ – на 12% больше, чем в первом полугодии 2022-го. «В том числе изъято больше метадона. Изъято больше героина», – отметил Владислав Гусев.

С начала года 60 участников организованных групп по сбыту наркотиков были привлечены к уголовной ответственности. Но до самых верхушек добраться крайне сложно. «Самый верх – это лица, которые могут находиться не на территории России. Организовать сбыт наркотиков можно, имея ноутбук и управляя этим процессом. Поэтому есть определенные сложности», – признался врио начальника отдела по обороту наркотиков ГУВД по Свердловской области.

Напомним, в марте 2023 года на улице Таганской в Екатеринбурге произошла шокирующая история. Двое маленьких детей несколько суток просидели в запертой квартире с телами своих родителей. Когда дверь удалось вскрыть, перед соседями и родными пары предстала ужасная картина: мертвая мама лежала на кровати в комнате, а рядом – трехмесячная дочка. Мертвый папа сидел на диване в кухне. Оказалось, что двухлетнему мальчику удалось открыть кран с водой, он попил сам и как-то напоил сестренку. Воду он не закрыл, поэтому затопило соседей, что и спасло детей. Рядом с телами родителей нашли пакетик с порошком. Было возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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