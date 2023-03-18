Дети в квартире с мертвыми родителями, старт праймериз и спор о дефиците кадров в детсадах – итоги недели «Нового Дня»

Екатеринбург на этой неделе был шокирован новостью о трагедии на улице Таганской: двое малышей трое суток провели в закрытой квартире с трупами родителей. Политологи обсуждали будущий созыв гордумы, который может кардинально поменяться в сентябре: вместо бизнесменов придет соцсфера. А родители возмущались бездействием властей в решении проблемы дефицита кадров в детсадах. Эти и другие темы – в обзоре «Итоги недели» от «Нового Дня».

Трагедия недели: дети провели несколько дней с трупами родителей

Жуткая трагедия произошла на этой неделе в доме на улице Таганской в Екатеринбурге. Двое маленьких детей несколько суток просидели в запертой квартире с телами своих родителей. Мальчику – два года, а девочке – всего три месяца. Только чудом дети выжили.

Известно, что супружеская пара поселилась в доме на Таганской в начале этого года, квартиру они снимали. 12 марта муж и жена перестали выходить на связь с родственниками, но только 15 марта те приехали на Таганскую. К тому времени соседи из квартиры снизу заметили, что их топят, и сами пошли наверх проверить, что случилось. Дверь им никто не открыл, но люди услышали плач детей. Двухлетний мальчик сказал, что мама спит. Тогда соседи вызвали полицию и МЧС, но пока те ехали, люди приняли решение ломать дверь и спасать детей.

Когда дверь удалось вскрыть, перед соседями и родными пары предстала ужасная картина: мертвая мама лежала на кровати в комнате, а рядом – трехмесячная дочка. Мертвый папа сидел на диване в кухне. Оказалось, что двухлетнему мальчику удалось открыть кран с водой, он попил сам и как-то напоил сестренку. Воду он не закрыл, поэтому и затопил соседей, что и спасло детей.

Малышей на скорой забрали в детскую больницу № 11. Состояние их стабильное, мальчика перевели уже в обычное отделение. Известно, что детей хотят забрать к себе родственники, – рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков. Но нужно будет провести официальные процедуры оформления опекунства или усыновления.

По факту обнаружения двух тел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Следователь СКР осмотрел место происшествия, допрашиваются соседи семьи, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (по предварительным данным, признаков криминала нет). Как говорят некоторые источники, рядом с телами нашли пакетик с белым порошком. Хотя соседи уверяют, что супруги не были похожи на наркоманов.

Дети прожили несколько дней с трупами родителей

Задержание недели: снова – Евгений Ройзман*

В очередной раз на этой неделе в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана*, который и без того находится под следствием по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России», и ему запрещено посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и телефоном, общаться со свидетелями.

На этот раз поводом для привода в полицию и судебного разбирательства стало якобы распространение символики экстремисткой организации (статья 20.3 КоАП РФ). Силовики пришли к Ройзману* утром 16 марта, а уже вечером того же дня Ленинский районный суд признал экс-мэра виновным и назначил ему наказание в виде ареста на 14 суток. Как следует из протокола, видеозапись с упоминанием ФБК** была размещена в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «ВКонтакте» 24 февраля 2022 года. Сам Ройзман* рассказал в суде, что не зарегистрирован в этой социальной сети и «никогда в жизни не заходил туда». Также политик заявил, что полиция заведомо знала, что ролик разместил не он.

Адвокат Ройзмана* подал апелляцию в областной суд. Но инстанция отклонила жалобу. Бывший мэр останется в ИВС до 30 марта.

* признан иноагентом в РФ

** признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году

Выборы-2023: появились первые кандидаты на праймериз

На этой неделе в Екатеринбурге появились первые участники предварительного голосования по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. Первым зарегистрировался 60-летний директор НОА «Уральское казачество» Геннадий Ковалев. Кандидат уже неоднократно выдвигал свою кандидатуру на праймериз разного уровня, в том числе – на выборах в Госдуму и заксо в 2021 году. Тогда же, в 2021 году, он утверждал, что является старейшим (по стажу) членом «Единой России» в Екатеринбурге. Позднее выдвинулись патриот из ВДВ и пенсионер, мечтавший стать президентом СССР.

Интересно, что участники праймериз «Единой России» по выборам в ЕГД уже выдвигаются по 25 одномандатным округам, хотя такая схема еще официально не утверждена. В партии объяснили, почему так происходит.

Политологи же считают, что новый созыв ЕГД будет кардинально отличаться от предыдущих: поскольку дума серьезно ни на что не влияет, вряд ли на выборы пойдут крупные бизнесмены или представители финансово-промышленных групп. Скорее всего, будет больше представителей социальной сферы и НКО, а также ЕГД будут использовать для карьерного роста. Обновиться может около половины текущего состава.

Тем временем глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил публичные слушания по изменению схемы выборов в городскую думу. Они пройдут 31 марта.

Заявление недели: воспитателей будут привлекать льготами, но это неточно

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на встрече с журналистами признала, что в городе возник серьезный дефицит работников детсадов. У воспитателей средняя нагрузка – 1,38 ставки, а младшего персонала в некоторых группах вообще нет. Чиновница предложила решать проблему возвратом льгот: в частности, давать детям сотрудников места в садиках вне очереди. Для этого, по словам Сибирцевой, областные депутаты должны изменить законы.

Но, как говорят сами депутаты, они ни на что не влияют. Чтобы появилась возможность вводить такую льготу, нужно менять федеральный закон «Об образовании», и в прошлые годы Свердловская область предлагала это сделать, но получила отказ. Председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин вообще считает, что льготу вводить нецелесообразно, и решить кадровый вопрос можно только повышением зарплаты. Но в мэрии заявили: зарплату существенно повысить не можем. Круг замкнулся.

ЧП недели: в Серове рухнула стена жилого дома

В понедельник вечером в Серове внезапно обрушилась стена многоквартирного дома, который несколько лет назад был признан аварийным. ЧП случилось около 20:00 на улице Пристанционной, в доме с 24 квартирами, и только чудом никто из людей не пострадал. В здании фактически проживали четыре семьи, но их не было дома. Местные власти обещали временно расселить жильцов в гостинице и помочь со складом для хранения вещей. Скорее всего, в дальнейшем их переселят в один из домов, которые строятся под расселение из аварийного фонда.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения. Предварительная причина: падение на балкон льда с крыши.

Сезонное: первых рыбаков сняли с отколовшейся льдины

С приходом тепла в Свердловской области актуализировалась вечная проблема: рыбаки на льдине. 15 марта чудом спаслись трое мужчин в Среднеуральске. Они вышли на лед Исетского озера, но льдина откололась и поплыла. К счастью, ее прибило к берегу, и рыбаки благополучно выбрались на сушу. Но спасатели предупреждают: лед уже тонкий, выходить на него опасно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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