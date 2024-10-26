Депутаты-олигофрены, очень дорогое масло и как «уехать с Гринвича». Итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области на этой неделе разбирались громкие уголовные дела, звучали яркие фразы от политиков и обсуждали финансы. Коротко – о самом главном за рабочую пятидневку.

Депутат назвал коллег «олигофренами»

В Екатеринбургской думе бурно обсудили городскую программу «Спорт в каждый двор». Депутаты указали чиновникам, что за кортами никто не следит, и они ветшают. Александр Колесников и вовсе грубо отозвался в адрес инициаторов проекта, назвав их «депутатами-олигофренами». На это оскорбление другие народные избранники никак не отреагировали.

Как уехать с «Гринвича»?

В Совете Федерации на этой неделе прошли дни Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев рассказывал сенаторам о прорывных проектах региона, но всем запомнилось высказывание Валентины Матвиенко о работе общественного транспорта в Екатеринбурге. Председатель Софведа поразилась, что екатеринбуржцы не могут «уехать с Гринвича» и посоветовала мэру Алексею Орлову почаще ездить на автобусах.

Приговор убийце-велосипедисту

Свердловский областной суд признал Эдуарда Голикова виновным в убийстве 16-летней девушки. Дана пропала ночью в августе 2023 года, когда возвращалась домой с поздней электрички. Ее тело нашли утром в лесу. По камерам видеонаблюдения установили мужчину, который следовал за девушкой на велосипеде – это был 36-летний подсудимый. По версии следствия, в ту ночь Голиков попытался изнасиловать девушку, а когда она оказала сопротивление, задушил ее. Мужчина приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.

Арест спустя 30 лет после убийства

В Екатеринбурге арестованы двое мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве двух 13-летних девочек, совершенном еще в 1994 году. На тот момент обвиняемым было по 18 лет. С тех пор один из них, Андрей Шевнин, стал успешным бизнесменом. По неофициальным данным, при задержании он оказал сопротивление и предлагал полицейским взятку в 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили. Второй подозреваемый, Василий Кузнецов, полжизни провел за решеткой по разным уголовным статьям.

«Золотое» масло

По данным Свердловскстата, на этой неделе цена на сливочное масло достигла 1111 рублей за килограмм. За шесть месяцев, с марта 2024 года, этот продукт подорожал на 23%, и его стоимость продолжает расти. Екатеринбуржцы теперь стремятся покупать масло не в магазине, а на ярмарках, где цена значительно ниже.

Бюджет-2025 заложили с огромным дефицитом

Свердловское правительство утвердило параметры областного бюджета на 2025 год. Доходы казны составят 446,8 миллиарда рублей, расходы – 490,8 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит достигает почти рекордной суммы – 44 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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