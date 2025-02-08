Тотальная коррупция в ЖКХ, приговор экс-министру и поножовщина в гимназии. Итоги недели «Нового Дня»

Заканчивается очередная рабочая неделя, и екатеринбургская редакция «Нового Дня» подводит ее итоги. Из нового в уральской столице – начальник городской полиции и брутто-контракты на общественном транспорте. Также на этой неделе читатели ужасались инциденту с поножовщиной в театральной гимназии, приветствовали решения судов по уголовным делам сразу двух экс-министров, а также негодовали по поводу деятельности некоторых медийщиков. Обо всем подробнее – в еженедельном обзоре агентства.

Дело минЖКХ – кого сажают, кого выпускают

Областной суд рассмотрел апелляцию защиты экс-министра ЖКХ Николая Смирнова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Решение нижестоящей инстанции устояло – на время следствия бывший чиновник останется в СИЗО (как минимум до 17 марта).

Информация, впервые прозвучавшая на слушании, о том, что два зама Смирнова – Чикризов и Кислицын – стали фигурантами его уголовного дела, быстро нашла объяснение: фигурантами называют не только обвиняемых или подозреваемых, но и свидетелей.

По неподтвержденным данным, с этим же делом минЖКХ связаны аресты в мэрии Дегтярска – там на этой неделе арестовали Виктора Солдатова – уже второго по счету бывшего заместителя главы города за содействие в передаче взятки своему руководителю.

А вот другого фигуранта уголовного дела, связанного с энергетикой и ЖКХ, бывшего депутата Павла Мякишева, которого обвиняют в попытке передать взятку замминистра Кислицыну, наоборот, на этой неделе выпустили из СИЗО под домашний арест.

Приговор экс-министру Старкову

Еще один процесс над другим бывшим министром свердловского кабмина, напротив, завершился. Экс-глава регионального минтранса Василий Старков отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима и заплатит штраф в 40 млн рублей. Его лишили всех наград. Суд признал его виновным в получении взятки в 4 млн рублей за обеспечение взяткодателя госконтрактом на ремонт автодорог.

Переход на брутто

Наземный транспорт Екатеринбурга перешел на брутто-контракты, кроме одного перевозчика, поэтому теперь администрация ищет подрядчиков на маршруты № 47 (Елизавет – «Мега») и № 60 (УрФУ – Химмаш). Остальные владельцы автобусных парков получают деньги от мэрии – не за количество перевезенных пассажиров, а за т.н. транспортную работу, а мэрия забирает то, что заплатили пассажиры. Так, вернулся в Екатеринбург автобус № 24с «Мкр. Компрессорный – СНТ Звездочка». Ощутимые результаты, как обещают профильные чиновники из администрации, горожане почувствуют к лету.

Труднее приходится тем, кто ездит не на автобусах, а на троллейбусах. В планах городских властей заменить порядка 100 машин, но пока работа идет, некоторым пассажирам приходится довольствоваться поездками на ветхих транспортных средствах, которые «держатся на краске». Один из таких на этой неделе загорелся.

Новый начальник полиции

Сотрудникам полиции Екатеринбурга на этой неделе представили нового начальника – на замену Максиму Метелице, который ушел в областной главк, пришел Виктор Позняк, который до назначения в УМВД Екатеринбурга работал заместителем начальника управления, отдела по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка.

Поножовщина в театральной гимназии

В среду Екатеринбург взбудоражила новость о поножовщине в театральной гимназии на Уралмаше. Два 13-летних мальчика сначала подрались, а потом один из них достал нож и ударил обидчика под лопатку.

К счастью, пострадавший выжил, его состояние удовлетворительное. Мальчики прежде дружили, а потом поссорились, один стал задирать другого, и когда разговор на повышенных коснулся мамы одного из школьников, тот не вытерпел.

По предварительной информации, для ученика, взявшегося за нож, уголовного наказания не последует – он не достиг соответствующего возраста. Зато наказание, вероятно, ждет руководство школы и сотрудника охранного предприятия, который не уследил за пронесенным в класс ножом. Также глава города Алексей Орлов потребовал проверить системы безопасности во всех учебных заведениях Екатеринбурга.

Блогер на службе ЦИПсО?

В Екатеринбурге на этой неделе задержали YouTube-блогера Евгения Анисимова по подозрению в распространении экстремистских материалов через проект «Прекрасная Россия». С ним проводятся следственные действия. По некоторым данным, Анисимов мог стать участником кампании ЦИПсО, включая попытки дискредитации руководства Курской области. Весной 2022 года против блогера уже возбуждалось дело о клевете и нарушении частной жизни.

Одновременно у директора «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, выдавшего Анисимову удостоверение сотрудника СМИ, прошли обыски. Ермакова связывают с группировкой «Дондики».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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