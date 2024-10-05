Военный полпред и пожар в театре: итоги недели от РИА «Новый День»

Главным политическим событием недели стало назначение нового полпреда президента РФ на Урале – как и ожидалось, им стал Артем Жога. Также в Екатеринбурге случился пожар в театре, унесший жизнь человека. Коротко о самом главном – в нашем обзоре.

Новый уральский полпред

Поздним вечером 2 октября стало известно о назначении на пост полпреда президента в УрФО боевого офицера, героя ДНР Артема Жоги. В ночь на 4 октября новый представитель Путина на Урале прибыл в Екатеринбург, и в этот же день провел встречу со всеми губернаторами округа.

В первых публичных выступлениях в новом статусе Артем Жога пообещал оправдать доверие президента РФ, а также «сохранять и умножать» благосостояние уральских регионов, и поэтому он рассчитывает на поддержку жителей Урала и участников СВО.

Во время пресс-подхода Артем Жога, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не против проведения праздников во время специальной военной операции: «Ребята на фронте защищают гражданское население для того, чтобы они жили своей жизнью».

Политологи считают, что Артем Жога теперь является собирательным образом СВО-политики в России, и за действиями нового уральского полпреда будут пристально следить из-за рубежа.

Пожар в театре музкомедии

Днем 2 октября загорелась гримерка на 4-м этаже театра музкомедии в Екатеринбурге. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного здания более 100 человек, нескольких из них сняли с крыши. При проверке помещений спасатели обнаружили мужчину без сознания, вынесли его на руках и передали врачам скорой. К сожалению, по пути в больницу мужчина умер. Погибшему было 58 лет, он работал в театре лифтером.

СК и прокуратура проводят проверки, стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. В областном минкульте сообщили, что пожарная сигнализация в театре сработала штатно, а люди покинули здание через эвакуационные выходы. Причину возгорания должна установить пожарно-техническая экспертиза.

Прививочная кампания от гриппа

В Екатеринбурге начали ставить прививки от гриппа в торговых центрах, а Роспотребнадзор открыл горячую линию по вакцинации. И хотя количество случаев ОРВИ в городе за неделю немного снизилось, число школ и детских садов, переведенных на карантин из-за вспышки пневмонии, наоборот, растет. При этом в Екатеринбурге еще оставалась часть жилых домов, не подключенных к теплу – этот вопрос городские власти обещают решить до 6 октября.

Поножовщина мигрантов из-за 30 тысяч рублей

Свердловский областной суд вынес приговор двум гражданам Таджикистана, которые в уличной драке убили двух соотечественников и еще троих ранили ножом. 28-летний Гафор Гафорзода и 29-летний Илес Бобиев признали вину частично: они не отрицали участия в потасовке, но утверждали, что наносили удары кулаками и не хотели никого убивать. Суд рассудил иначе и приговорил мигрантов к суровым срокам. На судебном заседании выяснилось, что драка случилась из-за малозначительного конфликта. Мужчины заключили сделку по продаже машины, на которой, как оказалось впоследствии, висели штрафы на сумму около 30 тысяч рублей. Покупатель потребовал погасить долг, продавец отказался. Ругань переросла в поножовщину с убийством.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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