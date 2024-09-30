Роспотребнадзор открыл горячую линию по гриппу

В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора открылась горячая линия по профилактике сезонных болезней. До 11 октября санврачи будут отвечать на вопросы жителей. В том числе специалисты расскажут, как отличить грипп от ОРВИ, что нужно делать при первых признаках недомогания, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации.

Горячая линия работает в будние дни с 9 до 17 часов по номеру +7 (343) 362-87-15. Также в круглосуточном режиме принимает звонки Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Эпидемиологи напоминают, что прививка против гриппа снижает вероятность заразиться вирусом и предотвращает развитие тяжелых осложнений при заболевании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube