В Екатеринбурге 53 многоквартирных дома остаются без тепла

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что подключение к теплу жилого фонда будет полностью завершено к 6 октября. На сегодняшний день в 53 многоквартирных домах до сих пор холодные батареи. Вчера таких домов было более сотни. «Вопрос держу на личном контроле», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко пояснил, что в каждом третьем случае включение тепла после 1 октября было самостоятельным решением ТСЖ и УК. Также причиной задержки отопительного сезона стало проведение внутридомовых ремонтов и пусковые повреждения на отдельных точках тепловых сетей. С этими вопросами работают муниципальные комиссии по отоплению.

Отопительный сезон в Екатеринбурге начался с 16 сентября. В первую очередь к теплу подключили школы, детские сады, больницы, поликлиники и культурные учреждения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube