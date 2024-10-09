В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле остаются дома с холодными батареями

В Свердловской области старт отопительного сезона проходит штатно. Однако к утру 9 октября остаются еще восемь муниципалитетов, не подключенных к теплу на 100%.

«Полностью включено теплоснабжение объектов социальной сферы в 92 муниципалитетах. Завершают эту работу в Галкинском сельском поселении и в Камышловском районе. Тепло в жилые дома централизованно поступает в 86 муниципалитетах. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском и Каменск-Уральском городских округах окончательный запуск систем теплоснабжения в многоквартирниках намечен на ближайшие дни. Еще в четырех малых населенных пунктах Среднего Урала – Баженовском, Кузнецовском, Унже-Павинском сельских поселениях и в Гаринском городском округе – нет жилищного фонда с централизованным теплоснабжением. Там организовано автономное отопление каждого дома. Существенных сбоев в работе систем жизнеобеспечения не фиксируется», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министерства, на сегодняшний день полностью включены 1407 котельных (99,6%). Отапливается 98,6 миллиона квадратных метров жилья (99,9%) и 5900 объектов социальной сферы (99,9%).

Завтра в Свердловской области прогнозируется минусовая температура воздуха и первый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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