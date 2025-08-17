Блокировка звонков, переговоры на Аляске и День города. Итоги недели от РИА «Новый День»

На минувшей неделе екатеринбуржцы столкнулись с ограничениями звонков в самых популярных мессенджерах, но внимательно следили за переговорами Путина и Трампа на Аляске. Кроме того, уральская столица отпраздновала свое 302-летие. О самых важных и интересных событиях – в нашем традиционном обзоре.

Не дозвонишься

Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* (является частью Meta, запрещенной в России). Ведомство объяснило это борьбой с мошенниками, которые используют мессенджеры для «обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

При этом находчивые уральцы придумали, как бесплатно звонить в интернете – через приложение «Авито», используя временные номера.

Встреча на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры обсуждали ситуацию вокруг Украины и другие вопросы почти три часа. Соглашения не достигли, но отметили прогресс и сохранили шанс на мирное урегулирование.

До встречи президентов екатеринбуржцы оценили перспективы переговоров. Среди респондентов оказались как оптимисты, которые были уверены в способностях российского президента, так и пессимисты, которые ничего хорошего от саммита не ждали.

Трехлетний ребенок выпал из окна

На этой неделе на Родонитовой, 1, трехлетняя девочка выпала из окна 6-го этажа. Ребенок выжил, но в тяжелом состоянии.

Трагедия разыгралась, пока бабушка готовила на кухне, оставив четверых детей без присмотра. Они открыли окно, и девочка выпала. Пожилая женщина узнала о случившемся от соседей. Родители вернулись позже: мать – в нетрезвом состоянии, отец – с работы. В квартире сотрудники ПДН обнаружили беспорядок и антисанитарию, всех детей изъяли из семьи.

Арест педофила с Вайнера

Екатеринбургского бизнесмена Вадима Шукурова арестовали за совращение подростков – на улице Вайнера он заманивал девочек 14-15 лет, обещая красивую жизнь, материальную помощь и титул «Мисс Екатеринбург». Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Ревнивец-убийца

15 августа на улице Крауля произошло убийство на почве ревности. Мужчина разбил стекло автомобиля и зарезал своего соперника, который скончался в машине скорой помощи. Злоумышленник скрылся с места преступления, но на следующий день сам сдался полиции. За убийство (ст. 105 УК РФ) ему грозит до 15 лет колонии.

Хоккейный аншлаг

На «волшебный» матч Дацюка 12 тысяч билетов разобрали за 20 минут после начала продажи.

30 августа на лед «УГМК-Арены» выйдут Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский, Никита Трямкин, Анатолий Голышев, Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, а также рекордсмен по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин.

За Макаровским расцвел дивный сад

В Екатеринбурге стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В этом году дизайнеры уделили особое внимание озеленению берега и высадили 1000 водных растений для очистки Городского пруда. Они будут регулировать состав воды и поглощать вредные вещества. А на площадке появились специальные «отели» для насекомых – домики из дерева, камней и сухой травы, которые помогут жукам перезимовать.

День города

16 августа горожане и гости с размахом отпраздновали 302-летие Екатеринбурга. Как и обещали синоптики, в самый разгар празднования город накрыл мощный ливень. Но непогода не остановила горожан – на праздник пришли тысячи людей. Особенный ажиотаж наблюдался у входа на фестиваль «Энергия РМК».

В течение дня на площадках выступали хедлайнеры: Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Слава Скрипка и Алсу. Вечером в Историческом сквере выбрали главную красавицу Екатеринбурга – ей стала 19-летняя Зоя Белоногова, модель и мастер-спорта по художественной гимнастике.

После Дня города коммунальщики сразу начали убираться на улицах Екатеринбурга. За ночь они вывезли почти 270 тонн грязи и мусора.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube