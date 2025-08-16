На ВИЗе мужчина из ревности зарезал соперника и скрылся

Вечером 15 августа в Екатеринбурге на улице Крауля мужчина из ревности зарезал своего соперника в машине. Перед этим он разбил боковое стекло автомобиля. После убийства преступник скрылся.

По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, пострадавший скончался в машине скорой помощи. Следственный отдел по Верх-Исетскому району возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. Беглецу грозит до 15 лет колонии.

Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, полиция уже установила личность преступника и номер его машины, сейчас его разыскивают. «К раскрытию данного резонансного преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД. Номер легкового автомобиля и личность подозреваемого представители МВД уже установили. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание предполагаемого злоумышленника. По одной из отрабатываемых полицией и СКР версий, преступление могло быть совершено на почве ревности. Действующим законодательством за совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Об итогах поисковых мероприятий мы в обязательном порядке проинформируем общественность и СМИ дополнительно».

Екатеринбург, Дарья Деменева

