российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 17 августа 2025, 09:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Убийца, зарезавший из ревности своего соперника, сдался полиции

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Мужчина, который на ВИЗе напал на водителя с ножом, сдался полиции. Он признал вину, подробно рассказал о произошедшем на месте преступления и подтвердил, что совершил нападение из ревности.
За убийство (ст. 105 УК РФ) ему грозит теперь до 15 лет колонии.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С учетом тяжести совершенного преступления и иных обстоятельств, следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения и заключения под стражу», – отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась вечером 15 августа на улице Крауля. Мужчина разбил стекло автомобиля и напал на водителя с ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Злоумышленник скрылся на своем авто, его разыскивали.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

На ВИЗе мужчина из ревности зарезал соперника и скрылся

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,