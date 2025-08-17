Убийца, зарезавший из ревности своего соперника, сдался полиции

Мужчина, который на ВИЗе напал на водителя с ножом, сдался полиции. Он признал вину, подробно рассказал о произошедшем на месте преступления и подтвердил, что совершил нападение из ревности.

За убийство (ст. 105 УК РФ) ему грозит теперь до 15 лет колонии.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С учетом тяжести совершенного преступления и иных обстоятельств, следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения и заключения под стражу», – отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась вечером 15 августа на улице Крауля. Мужчина разбил стекло автомобиля и напал на водителя с ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Злоумышленник скрылся на своем авто, его разыскивали.

Екатеринбург, Дарья Деменева

