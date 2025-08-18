российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 августа 2025, 14:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Арестован мужчина, зарезавший близкого друга жены

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал до 15 октября 41-летнего Илью Григорьева, обвиняемого в убийстве соперника.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвинение настаивало на заключении под стражу, так как мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может попытаться сбежать.

«По версии следствия, 15 августа 2025 года в период времени до 20 час. 35 мин. вблизи перекрестка улиц Крауля – Рабочих в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга обвиняемый разбил боковое стекло автомобиля и умышленно нанес водителю не менее одного удара неустановленным колюще-режущим предметом в область грудной клетки, причинив повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, в результате чего наступила смерть потерпевшего», – рассказали в прокуратуре.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась вечером 15 августа на улице Крауля. Мужчина разбил стекло автомобиля и напал на водителя с ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Злоумышленник скрылся на своем авто, его разыскивали. Затем он явился в полицию с повинной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Убийца, зарезавший из ревности своего соперника, сдался полиции

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,