Арестован мужчина, зарезавший близкого друга жены

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал до 15 октября 41-летнего Илью Григорьева, обвиняемого в убийстве соперника.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвинение настаивало на заключении под стражу, так как мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может попытаться сбежать.

«По версии следствия, 15 августа 2025 года в период времени до 20 час. 35 мин. вблизи перекрестка улиц Крауля – Рабочих в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга обвиняемый разбил боковое стекло автомобиля и умышленно нанес водителю не менее одного удара неустановленным колюще-режущим предметом в область грудной клетки, причинив повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, в результате чего наступила смерть потерпевшего», – рассказали в прокуратуре.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась вечером 15 августа на улице Крауля. Мужчина разбил стекло автомобиля и напал на водителя с ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Злоумышленник скрылся на своем авто, его разыскивали. Затем он явился в полицию с повинной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

