Эксперты с Вайнера и чумной доктор оценили перспективы встречи Путина и Трампа на Аляске (ВИДЕО)

Через несколько часов на Аляске стартует двусторонний саммит России и США. Впервые за много лет состоится личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Чего ждут люди от встречи Путина и Трампа

Прогнозы по результатам переговоров заполонили интернет. Не отстают от повестки и жители Екатеринбурга. «Новый День» попросил прохожих на улице Вайнера поделиться своими ожиданиями от встречи двух президентов. Среди респондентов оказались как оптимисты, которые уверены в способностях российского президента, так и пессимисты, которые ничего хорошего от саммита не ждут.

Напомним, что диалог Путина и Трампа должен начаться в 22 часа по московскому времени. Лидеры намерены сначала пообщаться тет-а-тет, но с переводчиками, потом провести встречи с делегациями, а после – дать совместную пресс-конференцию.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев, Евгения Вирачева

