Екатеринбург празднует 302-летие

Екатеринбуржцы сегодня отмечают День города. Начав историю как поселение вокруг казенного металлургического завода, за 302 года Екатеринбург превратился в развитый мегаполис и столицу Урала.

В городской летописи было немало ярких и захватывающих событий. Интриги уездного города, революционная деятельность начала XX века, суровый тыл в Великую Отечественную войну, несостоявшаяся Уральская республика в 1990-х и истоки уральского характера – обо всем этом можно почитать в нашей рубрике «Екатеринбург в 300 фактах».

Как будет проходить празднование нынешнего Дня города, – читайте здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube