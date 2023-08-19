300 фактов о Екатеринбурге. Идеальный город

Екатеринбург задумывался как идеальный город-завод. Место на берегу Исети выбрал Василий Татищев, в тот момент начальник сибирских заводов. Строительство началось весной 1723 года под руководством Вильгельма де Геннина и было закончено в ноябре того же года.

В основу плана Екатеринбургской крепости легла строгая регулярная планировка. Новый город представлял собой правильный прямоугольник с двумя перпендикулярными осями, проложенными по плотине и по течению реки. Через плотину проходила главная дорога поселения. Остальные улицы прокладывались перпендикулярно Главному проспекту (сейчас это проспект Ленина).

На западной площади располагались здания Сибирского обер-бергамта с конторой (Главное управление сибирских заводов), школа и госпиталь. Почти в центре площади была построена церковь, справа от которой позже были возведены торговые ряды. Восточная площадь была застроена жилыми домами чиновников. Деревянные цеха располагались вдоль Исети, за плотиной. Почти все здания Екатеринбургской крепости, за исключением доменных печей, были деревянными. В 1730-х годах Екатеринбургский завод стал крупнейшим в Российской империи. Поселение активно разрасталось за пределы крепости, но и тогда сохранялась строгая планировка местности. Так что в начале своего существования Екатеринбург был идеальным городом с точки зрения градостроительства.

Спустя почти три столетия Екатеринбург был признан идеальным и по условиям жизни. Произошло это в 2002 году – тогда уральская столица вошла в список идеальных городов мира по версии ЮНЕСКО. В том рейтинге по соседству с Екатеринбургом оказались Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Рио-де-Жанейро.