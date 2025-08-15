Как отметить День города – и не заблудиться. Дайджест «Нового Дня»

Завтра, 16 августа, Екатеринбург отметит 302-летие. По прогнозам мэрии, в праздничных мероприятиях примут участие до 500 тысяч человек. Что посмотреть в День города и как подготовиться к ограничениям – рассказываем в нашем обзоре.

Хедлайнеры и фейерверк

Открытие праздничной программы состоится в 12:30 в Историческом сквере. Там же по традиции состоится Городская свадьба и фестиваль духовых оркестров, а вечером зрителей ждет финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и выступление певицы Алсу.

На площади 1905 года откроется фестиваль «Завод», его хедлайнером станет Слава Скрипка, автор хита «Бобр». Также впервые на День города заявлена площадка на улице Архангела Михаила. Там пройдет фестиваль «Энергия», где зрителей ждут авиашоу, мотофристайл и выступление звезд: Леши Свика, Мота и Gayazovs Brothers. Что еще посмотреть в праздник – можно узнать в нашей подборке.

Финалом Дня города станет красочный фейерверк в акватории Городского пруда. Он начнется в 22:30 и продлится около шести минут.

Запрет на алкоголь

На время празднования в местах культурных и спортивных событий запрещена продажа спиртных напитков. Ограничения будут действовать на следующих территориях:

15 августа с 16:00 до 22:00 алкоголь не продадут в торговых точках в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – улицы Пушкина;

С 15 по 16 августа с 08:00 до 19:00 запрет распространяется на улицу Кирова, от Викулова до Заводской;

16 августа с 08:00 до 23:00 трезвая зона установлена в периметре улиц Московской –Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

16 и 17 августа с 08:00 до 23:00 ограничение коснется территорий в границах улиц Светлореченской – Объездной дороги – Металлургов – Викулова – Репина; в переулке Базовом, от Яламова до Машинной, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей – Фурманова – Белинского – переулка Базового (до дома № 47);

23 августа с 10:00 до 23:00 продажа алкоголя будет запрещена в парке Маяковского, в переулке Базовом, от улицы Яламова до улицы Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Бесплатный общественный транспорт

В День города проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях для екатеринбуржцев будет бесплатным. Кроме того, работу общественного транспорта продлят до часу ночи, чтобы горожане смогли разъехаться из центра по домам. Точки накопления подвижного состава указаны здесь.

Проезда нет: какие улицы перекроют

На части улиц, где будут проходить праздничные мероприятия, полностью ограничат движение всех видов транспорта: автомобилей, велосипедов и самокатов, а также запретят парковку. Перекрытия будут в следующих локациях:

– вокруг киноконцертного театра «Космос», от Царской до Николая Никонова;

– по улице Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина;

– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;

– по улице Репина, от Зоологической до Светлореченской; по улице Светлореченской, от Репина до Объездной дороги;

– по улице Архангела Михаила, от дома № 27 до Объездной дороги; по проезду от дома № 87 по улице Металлургов до улицы Архангела Михаила;

– по улице Горького, от Малышева до Пушкина.

– по улице 8 Марта, от Малышева до проспекта Ленина; по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина.

– по проспекту Ленина, от улицы Московская до улицы Карла Либкнехта.

Усиленные меры безопасности

На всех праздничных площадках будут досмотры посетителей. Нельзя проносить запрещенные вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие предметы, алкоголь, пиротехнику, перцовые баллоны, стеклянную тару, большие сумки, чемоданы. Также стоит помнить, что мобильный интернет в Екатеринбурге работает с перебоями, поэтому лучше заранее скачать офлайн-карты и запастись наличными деньгами. Если интернет очень нужен, можно воспользоваться Wi-Fi в кафе и торговых центрах.

Погода

В праздник 302-летия Екатеринбурга будет дождливо и прохладно. По прогнозу синоптиков, в ночь на 16 августа температура воздуха опустится до +12°, а утром вероятен туман. Днем пройдет небольшой дождь, а ближе к вечеру разразится гроза при +19°. Поэтому не забудьте взять с собой зонтики или дождевики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube