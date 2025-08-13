Праздничный фейерверк в Екатеринбурге продлится 6 минут

Праздничный фейерверк в честь 302-летия Екатеринбурга будет состоять примерно из 500 залпов. В пиротехническом шоу будут использовать заряды, имитирующие цветы и растения, рассказал на пресс-конференции вице-мэр Константин Шевченко.

«Знаю, очень многие горожане ждут именно этого события. Салют начнется в 22:30 над акваторией Городского пруда. В это время будет уже темное небо, и огни салюта, освещающие водную поверхность, смотрятся очень красиво», – отметил чиновник.

Фейерверк в Екатеринбурге будет только один. В прошлые годы некоторые районы города проводили собственные салюты. Также на 302-летие уральской столицы не покажут светового шоу на Макаровском мосту. Константин Шевченко отметил, что полностью от этой идеи городские власти не отказываются, но все зависит от финансовых возможностей муниципалитета.

По прогнозу мэрии, праздничные мероприятия в День города посетят не менее 500 тысяч человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube