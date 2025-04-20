Зарабатывающие на ДТП кикшеринги, арест расчленителя и уход Бубнова. Итоги недели «Нового Дня»

Закончилась очередная неделя, и редакция «Нового Дня» подводит ее итоги. Кикшеринговые компании зарабатывают на травмированных в ДТП. Александра Гоока, расчленившего тагильчанку полгода назад, отправили за решетку. А в мэрии Екатеринбурга ликвидировали должность вице-мэра Алексея Бубнова. Об этом и других событиях недели – в рубрике «Итоги».

Кикшеринги зарабатывают на пострадавших

Вопрос о небезопасности электросамокатов дошел до губернатора. «Если есть риски для людей и для детей, мы готовы реагировать», – отметил врио губернатора Денис Паслер. За четыре недели кикшерингового сезона ГИБДД уже зафиксировала семь серьезных аварий с пострадавшими. В том числе под колесами лихачей на СИМах оказываются дети-пешеходы. Но, как выяснил на этой неделе «Новый День», кикшерингу выгодны эти ДТП. Штрафы за травмы, нанесенные водителями самокатов, выплачиваются не в пользу травмированного, а в пользу сервиса.

Отставка Бубнова

После критики работы городских властей, прозвучавшей из уст Дениса Паслера о порядке в Екатеринбурге, ответственного за уборку и благоустройство Алексея Бубнова отправили в отставку, а его должность сократили. «Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы», – заявил мэр Алексей Орлов. Теперь полномочия будут распределены между другими замами. За уборку и содержание УДС будет отвечать Владимир Гейко, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Рустам Галямов.

Помечтаем снова о метро

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что метрополитен в Екатеринбурге должен строиться за бюджетные средства. Вопрос финансирования остается одним из самых сложных, но его можно решить: «Это сложно, но не невозможно».

Готовность к пробкам номер раз

Мэрия обнародовала планы по летнему ремонту дорог: в этом году в городе будут ремонтировать 26 километров. Нелегко придется жителям Уралмаша. Будут обновлять проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей; улицу Победы, от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии; Бакинских Комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов, и Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов.

Арест расчленителя

Полиции удалось установить личность женщины, голову которой нашли на садовом участке в Серове. Это 43-летняя жительница Нижнего Тагила, она числилась без вести пропавшей вместе со своим 6-летним сыном. Они стали жертвами 49-летнего Александра Гоока, его оправили в СИЗО на 2 месяца. По данным следствия, убийство было совершено еще в ноябре прошлого года. Женщина поехала с ребенком в Серов в гости к знакомому. Между ними возник конфликт, мужчина убил женщину и ее сына, а потом попытался скрыть следы, расчленив тело убитой. В апреле ее голову нашли садоводы.

Особый режим

На территории Среднего Урала с 19 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Костры, шашлыки, сжигание мусора и любые пожароопасные работы под запретом. Исключение пока сделано для северных районов, где противопожарный режим вступит в силу 26 апреля.

Светлое воскресенье

Также сегодня, 20 апреля, православные верующие отмечают Пасху. Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Евгений по традиции отслужил пасхальную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге. На нее пришли, в числе прочих, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-губернатор Олег Чемезов, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Также в собор был доставлен Благодатный огонь – по традиции, уральские священники летали за ним в Иерусалим, где каждый год происходит чудо схождения в храме Гроба Господня.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube