Полиция установила личность женщины, голову которой нашли в Серове (ФОТО)

Полиции удалось установить личность женщины, голову которой нашли на садовом участке в Серове. Это 43-летняя жительница Нижнего Тагила, она числилась без вести пропавшей вместе со своим 6-летним сыном. Они стали жертвами преступника. Подозреваемый в двойном убийстве задержан.

Как рассказал и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов, убийство было совершено еще в ноябре 2024 года. Женщина поехала вместе с ребенком в Серов в гости к знакомому. Между ними возник конфликт, мужчина убил женщину и ее сына, а потом попытался скрыть следы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый ранее не судим, у него два высших образования. «Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске (как без вести пропавшей) женщине 1982 г.р., жительнице Нижнего Тагила. Правдивость первоначально данных пояснений подозреваемого сейчас тщательно проверяется. Работы у сотрудников полиции по этому жуткому ЧП еще очень много», – отметил полковник Горелых.

В СК пояснили, что продолжается установление всех обстоятельств преступления, его точного мотива. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже писал «Новый День», в начале апреля в Серове возле коллективного сада «Ягодка» нашли женскую голову со следами зубов животных. Сначала была гипотеза, что останки принадлежат пропавшей в марте жительнице Серова, но позже было установлено, что это не она.

Серов, Елена Владимирова

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