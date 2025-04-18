Обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Серове арестовали до 17 июня (ФОТО)

В Серове избрали меру пресечения 49-летнему Александру Гооку, обвиняемому в убийстве женщины и ребенка из Нижнего Тагила.

«Прокурором дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от органов следствия и суда. Серовский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, а именно до 17 июня 2025 года», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», убийство было совершено еще в ноябре 2024 года. Женщина поехала с ребенком в Серов в гости к знакомому. Между ними возник конфликт, мужчина убил женщину и ее сына, а потом попытался скрыть следы, расчленив тело убитой. В апреле ее голову нашли садоводы.

Серов, Елена Владимирова

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