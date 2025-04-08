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Вторник, 8 апреля 2025, 16:15 мск

Новости Екатеринбург

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Отгрызенную голову женщины нашли в уральском городе. Тело ищут

В Серове возле коллективного сада «Ягодка» нашли предположительно женскую голову с признаками укусов животных, сообщает телеграм-канал SHOT. Тела по близости не обнаружено. По некоторым данным, находку сделали садоводы.

В уральских медиа сообщается, что голова может принадлежать пропавшей в марте женщине. В свой день рождения, 9 марта, она вышла из дома и отправилась в сторону поселка Новая Кола, больше ее никто не видел.

Екатеринбург, Елена Сычева

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