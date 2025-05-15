Убийство женщины, голову которой нашли в Серове, обсудили на федеральном канале

Жуткая история об убийстве тагильчанки Ольги Сороки, голову которой нашли в апреле на садовом участке в Серове, стала темой ток-шоу «За гранью» на канале НТВ. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР Свердловской области Богдана Францишко предоставить новый доклад о ходе расследования уголовного дела.

Муж убитой, Дмитрий Сорока, рассказал, что они с женой много лет боролись с тяжелой болезнью единственного сына – в 4 месяца у мальчика обнаружили рак. Он прошел 9 курсов химиотерапии. Благодаря усилиям врачей и родителей через 5 лет болезнь отступила, но в отношениях супругов, очевидно, наступил кризис.

В ноябре 2024 года женщина ушла из дома вместе с ребенком. Дмитрий Сорока признал, что перед исчезновением Ольги у них произошла ссора, в том числе из-за того, что семье не хватает денег. При этом он утверждает, что никогда не поднимал на нее руку. «Ольга позвонила и сказала, что уехала к тете подумать над нашими отношениями, хотя тети у нее нет. Адреса я не знал», – рассказал Сорока. За месяц они созванивались всего пару раз. Муж рассчитывал, что она вернется сама. И только когда в декабре женщина не позвонила поздравить мужа с днем рождения, он заподозрил, что что-то случилось, и обратился в полицию.

На след Ольги удалось напасть через водителя, который подвозил ее к дому Александра Гоока – подозреваемого в убийстве. Когда-то они работали вместе. Знакомые характеризовали Гоока как замкнутого, необщительного человека. У него два высших образования, ранее не судим. Серовская журналистка Анна Некрылова на программе рассказала, что у его соседки есть аудиозапись, на которой слышны крики Ольги, которая просит Александра помочь. По одной из версий, ребенок упал и ударился, после чего умер. Обвиняемый вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и полицию, убил женщину и расчленил ее тело. Затем он вынес обоих из дома и спрятал.

Как уже писал «Новый День», женскую голову нашли 7 апреля в серовском СНТ. Сначала в полиции думали, что останки принадлежат местной жительнице Анастасии, пропавшей 8 марта, но генетическая экспертиза показала, что это не она. Позже полиции удалось установить личность женщины. Это оказалась 43-летняя жительница Нижнего Тагила, она числилась без вести пропавшей вместе со своим 6-летним сыном.

18 апреля в Серове избрали меру пресечения 49-летнему Александру Гооку, обвиняемому в убийстве Ольги Сороки и ее сына. «Прокурором дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от органов следствия и суда. Серовский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, а именно до 17 июня 2025 года», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Серов, Елена Владимирова

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