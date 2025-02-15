Стояние в Березовой роще, кризис власти в «золотом городе» и фестиваль «Не темно»: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

«Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. Екатеринбург и окрестности попали в общероссийскую повестку сразу с двумя темами: жители Академического грудью встали на защиту Березовой рощи от вырубки, а в городе Берёзовском избранная глава подала в суд на выбравших ее депутатов. Кроме того, был задержан начальник Гортранса, а дума вынесла жесткое решение по поводу уличных ларьков. Подробнее – в нашем обзоре.

Жители Академического вышли на защиту Березовой рощи

Противостояние, которое длится уже несколько лет, обострилось 11 февраля. Утром на участке, отданном под застройку, поставили забор-сетку и начали вырубать деревья. Возмущенные местные жители попытались остановить рабочих, произошла потасовка. На место приехали полицейские.



Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. В конце 2024 года они подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Очередное заседание состоялось 12 февраля. Разбирательство дела отложили до 6 марта, но суд удовлетворил ходатайство запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обещал встретиться с защитниками рощи 19 февраля, а также подтвердил, что застройщик при установке забора вышел за границу участка примерно на 16 метров.

Застройщик тем временем обвинил горожан в экстремизме. «Насколько мне известно, силовые структуры также выясняют обстоятельства произошедшего. Полагаю, в актах вандализма и публичных призывах к неповиновению могут быть усмотрены признаки экстремистской деятельности», – заявил директор по управлению проектами АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.



Глава Берёзовского подала в суд на депутатов за то, что они ее выбрали

Уникальная курьезная ситуация сложилась в ближайшем городе-спутнике Екатеринбурга. Победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. Голосование состоялось 30 января. Перед самым его началом Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, действующего мэра Писцова – шесть. 13 февраля суд отказался приостановить решение думы об избрании Юлии Маслаковой главой города на время рассмотрения ее иска к местной думе. Заседание состоится 27 февраля.

Задержан начальник екатеринбургского Гортранса

На этой неделе был задержан начальник ЕМУП «Гортранс» Сергей Нугаев. Его подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. Сегодня суд должен принять решение по мере пресечения.

Отметим, что с 2023 года под следствием находятся еще два бывших высокопоставленных сотрудника Гортранса – Дмитрий Фурсик (работал ведущим инженером материально-технического снабжения) и Александр Хабаров (был начальником филиала «Автобусные перевозки»). Оба подозреваются в получении взяток

Снести за 24 часа: гордума продолжает бороться с ларьками

Екатеринбургская городская дума почти единогласно одобрила сокращение сроков добровольного выноса нелегальных киосков. На разборку быстровозводимых конструкций (в эту категорию также включены торговые столы и зонтики) отводится три часа, на демонтаж павильона – 24 часа. По истечении этого срока мэрия имеет право сносить незаконные НТО принудительно.

Красота недели: открылся арт-фестиваль «Не темно»

В Екатеринбурге сегодня открывается фестиваль светового искусства «Не темно». В этом году тема световых инсталляций космическая – «Звëзды».

Основной площадкой в этом году станет территория ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94) и пространство внутри торгового центра. Здесь будут представлены около 30 световых инсталляций художников из Екатеринбурга и разных городов страны. Увидеть их можно будет 15 и 16 февраля с 19 до 23 часов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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