Арабский «Иннопром» и транспортная реформа в Екатеринбурге. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Екатеринбурге на этой неделе состоялся очередной «Иннопром» с восточными партнерами России. На выставке наконец-то был дан старт многообещающей концессии городского электротранспорта. Также на Урале, похоже, появился новый кейс – подсудные чиновники больше не смогут скрыться от следствия в зоне СВО. О самых важных и интересных событиях – в нашем обзоре.

Выставка инноваций с арабским колоритом



В Екатеринбурге в 15-й раз прошел «Иннопром». В этом году страной-партнером выставки стали Объединенные Арабские Эмираты. Экзотики добавил Таджикистан, который привез яства и золотую воду, а также Кыргызстан с собственным показом мод. Как всегда, на выставке подписывались важные соглашения. Например, Екатеринбург договорился с компанией «Мовиста» о трамвайной концессии. Также городские власти обсудили с белорусскими компаниями перспективы строительства второй ветки метро в уральской столице.

Главным VIP-гостем «Иннопрома», как и в прошлые годы, стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На пленарной сессии он заявил об огромной потребности России в работниках и назвал подготовку кадров одним из приоритетов страны.

Транспортная реформа началась

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 18 брутто-контрактов на полугодовое обслуживание маршрутов трамваев и троллейбусов. Общие затраты бюджета составят 2,7 миллиарда рублей, а впереди еще – расходы на новые контракты для автобусов. Выручка от продажи билетов будет вдвое меньше необходимой суммы, которую заплатят перевозчикам. Вице-мэр Рустам Галямов пояснил, что разница будет оплачиваться из городского и областного бюджетов в формате 50/50. В администрации Екатеринбурге предусмотрительно добавили, что реализация транспортной реформы займет до двух лет, поэтому мгновенного улучшения работы общественного транспорта горожанам ждать не стоит.

Экс-министра вернули из зоны СВО, чтобы судить за взятку



Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков заключен под домашний арест по обвинению в получении крупной взятки. Интересно, что после отставки чиновник почти сразу отправился в зону СВО, но силовики принудительно вернули его, чтобы начать следственные действия. На этом фоне примечательно решение Верховного суда РФ о незаконной мобилизации еще одного бывшего министра – Алексея Пьянкова. Экс-глава МУГИСО уже восемь лет находится под следствием из-за громкого дела о коррупции в министерстве госимущества.

Мусорный коллапс в Первоуральске

В Первоуральске возбуждено уголовное дело из-за нерегулярного вывоза мусора. На контейнерных площадках жилых домов копятся горы отходов, из-за чего в городе расплодились тараканы и крысы. Такая же ситуация наблюдается в соседних городах – Ревде, Дегтярске, Полевском и Новоуральске – все из-за проблем регоператора «ТБО «Экосервис». Прокуратура требует от компании вернуть людям деньги за услугу по вывозу отходов, которая была или не оказана, или оказана с большой задержкой.

Прогулочные катера под запретом

В Екатеринбурге суд по требованию транспортной прокуратуры запретил стоянку маломерных судов в акватории Городского пруда. С начала лета в водохранилище произошло уже два несчастных случая. На этой неделе прогулочный катер сбил 18-летнего пловца – у пострадавшего травмирована нога. Водитель судна в момент столкновения даже не остановился, его нашли полицейские спустя несколько дней.

Водные процедуры в зоопарке

Жаркая погода действует не только на людей, но и на животных. В Екатеринбургском зоопарке устраивают душ питомцам, которым сложно переносить палящее солнце. Как это происходит – смотрите в нашем видео.

Душ для животных

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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