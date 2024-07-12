В Первоуральске из-за мусорного коллапса завели уголовное дело

В Первоуральске возбуждено уголовное дело из-за ситуации с с мусором – по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил депутат местной думы Дмитрий Хаймин. В беседе с «Новым Днем» он уточнил, что, по его информации, фигурантов пока нет.

Накануне в Первоуральске работал заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев.

Напомним, ситуация с вывозом ТКО в Первоуральске и других городах Западного округа Свердловской области уже несколько месяцев нестабильна. Люди жалуются на завалы мусора на контейнерных площадках.

Первоуральск, Елена Сычева

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