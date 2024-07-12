Прокуратура потребовала вернуть людям деньги за невывезенный мусор

Свердловская прокуратура потребовала у регоператора Западного округа – ООО «ТБО «Экосервис» – вернуть людям деньги за услугу по вывозу отходов, которая была или не оказана, или оказана с большой задержкой.

«В ходе проверки подтверждены факты нарушения региональным оператором периодичности вывоза коммунальных отходов с контейнерных площадок, в связи с чем прокуратура внесла представление директору «ТБО «Экосервис» с требованиями о незамедлительной организации уборки мест накопления отходов, а также проведении жителям перерасчета платы за оказание услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о жителях Первоуральска, Ревды, Дегтярска, Полевского, Кировграда, Новоуральска, Верхнего Тагила. В ведомстве напомнили, что люди сами также могут написать заявления регоператору на перерасчет.

Как уже сообщал «Новый День», по факту мусорного коллапса в Западном округе Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пока оно бесфигурантное.

Кроме того, в отношении главного инженера ООО «ТБО «Экосервис» возбуждены административные дела – по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления» и ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

Екатеринбург, Елена Сычева

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