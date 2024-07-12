Суд запретил держать катера в акватории городского пруда

Железнодорожный суд Екатеринбурга запретил стоянку маломерных судов в акватории Екатеринбургского городского пруда.

Это сделано по требованию Уральской транспортной прокуратуры для предотвращения несчастных случаев при предоставлении услуг по прокату катеров, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Судом выдан исполнительный лист, его исполнение на контроле прокурора.

Как уже сообщал «Новый День», с начала лета на Городском пруду произошло два несчастных случая. В июне катер врезался в лодку, в которой находилось две женщины. Одна из пострадавших получила переломы ребер и позвоночника. На днях на пруду моторный катер зацепил винтом 18-летнего парня, который купался в районе УрГУПС. Юноша получил травму ноги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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