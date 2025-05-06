На городском пруду снова появились лодки, несмотря на запреты (ФОТО)

На городском пруду снова появились лодки, несмотря на то, что в прошлом году суд несколько раз выносил запрет на такую деятельность. Поводом тогда стал инцидент с пострадавшими – 12 июня случился инцидент, моторный катер врезался в гребную лодку, в которой находись две женщины. Обе попали в больницу, у одной из них были диагностированы переломы ребер и позвоночника. По факту этого происшествия было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следственный комитет арестовал все катера индивидуального предпринимателя, а водитель до суда принес пострадавшей извинения и выплатил 800 тысяч рублей: в итоге суд прекратил дело, постановив выплатить штраф 30 тысяч рублей.

Отметим, выдачей разрешений на подобную деятельность занимается министерство природных ресурсов Свердловской области. Там уточнили, что водопользователем является ООО «УралЭксСпорт». С ними заключено соглашение, у остальных предпринимателей таких документов нет.

В Уральской транспортной прокуратуре пояснили, что если у ведомства появятся поводы сомневаться в законности появления моторных лодок на городском пруду, будет проведена проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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