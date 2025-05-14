Прокуратура проверит катамараны и лодки на Городском пруду

Свердловская транспортная прокуратура проверит законность предпринимательской деятельности по прокату маломерных судов на Городском пруду в Екатеринбурге. Напомним, что лодки и катамараны появились на водоеме в начале мая, хотя в прошлом году они были под запретом.

«Запрошены сведения в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области о заключении с предпринимателем договора водопользования водным объектом. После поступления информации будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в июне 2024 года на пруду случился инцидент с пострадавшими – моторный катер врезался в гребную лодку, в которой находились две женщины. Обе попали в больницу с переломами. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого суд арестовал все катера индивидуального предпринимателя. Все завершилось тем, что водитель лодки принес извинения и выплатил компенсацию пострадавшим, а предприниматель отделался штрафом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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