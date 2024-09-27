Ушло в суд дело о столкновении катера с лодкой на Городском пруду

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о столкновении катера с лодкой, в результате которого пострадала женщина.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Установлено, что обвиняемый 12.06.2024 года, управляя маломерным судном на акватории реки Исеть города Екатеринбурга, не соблюдая правила маневрирования, допустил столкновение с моторно-гребневой лодкой, с находящимися там лицами, тем самым причинив женщине тяжкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре. Дело будет рассматриваться во 2-м судебном участке Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Напомним, 12 июня катер врезался в лодку, в которой находилось две женщины. Одна из пострадавших получила переломы ребер и позвоночника.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube